HABER /  GÜNCEL

İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!

İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu. MSB son yaptığı açıklamada incelemelerin başladığını bildirirken, uçağın son radar görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı dün öğle saatlerinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Yaşanan feci kazada 20 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sabah saatlerinde MSB şehit olan 20 askerimizin isimlerini tek tek açıklarken, uçağın son radar görüntüleri ortaya çıktı.

RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Radar görüntülerinde askeri nakliye uçağı Gence'den kalkış yaptıktan sonra 40 dakika boyunca havada kaldığı daha sonra kaza sinyali gönderemeden radarların görüş alanından kaybolduğu görüldü.

ŞEHİT OLAN 20 ASKERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan paylaşımda, şehitlerin kimlikleri açıklandı.

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapci

