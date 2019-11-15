İstatistikler alt üst oldu! Fenerbahçe dev kulüpleri geride bıraktı

Fenerbahçe, Avrupa’nın 5 büyük liginde yer alan devlere meydan okuyor. Sarı lacivertliler, hücumda ve savunmadaki elde ettiği istatistiklerle birçok büyük takımı geride bıraktı.

Fenerbahçe bu sezonki istatistikleriyle, Avrupa’nın öne çıkan takımlarından biri oldu. Sarı lacivertliler rakiplerine maç başına en az şut imkanı veren ekipler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Bu kategoride Getafe maç başına 7.2 ile zirvede yer alırken, ikinci basamakta 7.3 ile Manchester City bulunuyor.

Real Madrid'i bile geride bıraktı

Fenerbahçe 7.5 ile 3’üncü basamakta yer aldı. Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Münih ve Juventus ise sarı lacivertli ekibin arkasından gelen takımlar oldu.

Ersun Yanal’ın öğrencileri Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol beklentisi yakalayan ekiplerden birisi olarak da öne çıkıyor.

Gol beklentisinde ikinci sırada

Manchester City müsabaka maçına 2.87 gol beklentisi yaratırken, Fenerbahçe 2.57 ile ikinci sırada yer aldı.

Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain sarı lacivertli ekibin ardında kaldı.