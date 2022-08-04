İstanbul'un tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'un çevre illerinden ekipler sevk edildi. Hastalar tahliye edilmeye çalışılıyor.

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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Can pazarı yaşanıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.