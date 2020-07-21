İstanbul'un suyu bitiyor! Kazandere ve Pabuçdere barajları kurudu

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Bölgede bulunan Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, kuraklığın yaşandığı barajda şu anda hayvanların otladığını belirterek, "İstanbul'un içme suyunun karşılanması için yapıldı burası. Fakat havalar kurak olduğundan dolayı havza şu an susuz vaziyette" dedi.