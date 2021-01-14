İstanbul'un kar yağışı için geri sayımı başladı! İstanbul'da kar kaç gün etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin haritalarıyla uyardığı kar yağışı dünden itibaren yurdu etkilemeye başladı ve bugün etki alanını genişletiyor. Bu gece saatlerinden itibaren ise kar Megakent İstanbul’u da etkilemeye başlayacak. İstanbul’da kar yağışı hafta sonu etkisini artıracak ve yeni haftanın ortalarına kadar devam edecek.