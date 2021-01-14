İstanbul'un kar yağışı için geri sayımı başladı! İstanbul'da kar kaç gün etkili olacak?
Tam anlamıyla kar yağışına birkaç senedir hasret kalan İstanbul, heyecanla Meteoroloji'nin verdiği tarihi bekleyişe geçti. Karın Cuma günü etkisini göstermeye başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, kar kaç gün İstanbul'da kalacak? Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini ne şekilde?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmin haritalarıyla uyardığı kar yağışı dünden itibaren yurdu etkilemeye başladı ve bugün etki alanını genişletiyor. Bu gece saatlerinden itibaren ise kar Megakent İstanbul’u da etkilemeye başlayacak. İstanbul’da kar yağışı hafta sonu etkisini artıracak ve yeni haftanın ortalarına kadar devam edecek.
Kar bir hafta aralıklarla sürecek: Yurt genelinde etkili olacak olan soğuk hava dalgası İstanbul’u bir hafta boyunca kesintisiz olarak etkileyecek.
Yeni haftaya dikkat: Küresel tahmin sistemleri özellikle önümüzdeki pazartesi ve salı günlerinde yoğun kar bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanağın, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.