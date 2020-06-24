İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğunluk haritasına erişmek mümkün. Uygulamaya göre kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve salgınla ilgili riskleri en az seviyeye indirmeyi ve yayılımı önlemeyi amaçlıyor.
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Uygulama ile Türkiye genelinde koronavirüs yoğunluk haritasına erişmek mümkün. Uygulamaya göre kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri temsil ediyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs tablosu...
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