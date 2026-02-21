İstanbul'un havası en kirli ilçesi belli oldu: Nefes almak bile zor
İTÜ’nün araştırmasına göre İstanbul’da ocak ayında PM10 kaynaklı hava kirliliği geçen yıla kıyasla yüzde 36 geriledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen hava kalitesi araştırması, İstanbul’da ocak ayı hava kirliliği verilerini ortaya koydu.
2025 ve 2026 yıllarının ocak dönemleri karşılaştırıldığında, kent genelinde partikül madde (PM10) oranında yüzde 36’lık düşüş tespit edildi.
İstanbul’daki 24 ölçüm istasyonunda ortalama PM10 seviyesi 26,5 mikrogram/metreküp olarak kaydedildi.
Veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hava kalitesi istasyonlarından elde edildi.
