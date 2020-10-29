İstanbul'un güncel korona haritası! Bakan Koca 8 ilçeyi isim isim saydı en yüksek vaka hangi illerde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve İstanbul'un korona bulaşması riski en yüksek ilçeleri...