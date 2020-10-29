İstanbul'un güncel korona haritası! Bakan Koca 8 ilçeyi isim isim saydı en yüksek vaka hangi illerde
İstanbul'da koronavirüs hasta sayısı geçen ayın aynı haftasına göre yüzde 85 arttı. Türkiye'deki her 100 koronalıdan 40'ı İstanbul'da. İstanbul'da bazı ilçelerde artış yüzde 130'ları geçti. İşte İstanbul'da korona riski en yüksek ilçeler. İstanbul'dan sonra en yüksek hasta sayısı olan iller hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve İstanbul'un korona bulaşması riski en yüksek ilçeleri...
Son 7 günde geçen aya göre yüzde 85 fazla
Üç gün önce, İstanbul’da vaka sayılarının, Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. İlgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız. Durum, bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır.
Oran, 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.
İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62.