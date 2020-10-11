İstanbul'un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü korona partisi! Akıllanmayacağız
ŞİŞLİ’de korona virüs salgınına rağmen kapılarını açan gece kulübünde parti verildi. Dansözlü partide alkol alıp masaların üstüne çıkan gruplar iç içe eğlendi...
Şişli’de korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.
Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy’de dün ve bu gece skandal görüntüler yaşandı.
Bir gece kulübünde korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı.