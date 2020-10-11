İstanbul'un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü korona partisi! Akıllanmayacağız

Şişli’de korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.