İstanbul’un göbeğinde meydan muharebesi! Duba, sopa, bıçak ne ararsan var
İSTANBUL'da husumetli gruplar karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Küfürlü ifadeler sonrası taraflar birbirine sopa ve dubalarla vurmaya başladı. Her geçen saniye kızışan kavgada en son bıçaklar çekildi. 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın anları görüntülere yansıdı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi.
Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.
Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.