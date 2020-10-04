İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Galata Köprüsü'nde 5 lirayı beğenmeyince....

Olay, Beyoğlu, Galata Köprüsü alt geçidinde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve üç arkadaşının önünü şüpheli bir kişi keserek para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.