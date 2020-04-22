İstanbul'un göbeğinde 70 gündür susuzlar! İmamoğlu yarım bıraktı

"DUŞ ALAMIYORUZ, ÇAMAŞIR BULAŞIK YIKAYAMIYORUZ": Engin Askuş da "Yaklaşık 70 gün oldu sularımız kesik ben burada hayvancılık ve tarım işleri ile uğraşan köylüleriz biz ne hayvanlarımızı temizleyebiliyor veya suyunu verebiliyoruz, ne bahçelerimizle ilgilenebiliyoruz, ne kendimiz temizlenebiliyoruz. Bu sorunun giderilmesi için defalarca 153 Beyaz masayı aradık ancak her aradığımız kurum birbirlerine topu atıyor ne bir açıklama yapıyorlar ne başka bir şey" dedi. Sedat Tatlı ise, "Burada ki insanlar gördüğünüz gibi yaşlı insanlar, sokağa çıkamıyorlar ve yaklaşık 70 gündür su gelmediği için mağdur durumdalar. Böyle bir süreçte hijyenik olmak zorundayız ama maalesef olamıyoruz suyumuz yok duş alamıyoruz, çamaşır bulaşık yıkayamıyoruz, çocuklarımız var evde günlerdir yıkanamıyorlar çok zorlu bir süreçten geçiyoruz burada" ifadelerini kullandı.