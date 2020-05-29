İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı! Boğaz'da fetih saygı geçişi yapılıyor

İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı dolayısıyla Türk bayraklı tekneler Boğaz'da fetih saygı geçişi yapıyor....

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı özel programlarla kutlanacak.

Saygı geçişi yapan milli sporcuları selamladı

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriyor.

30 yakın yelkenli Fetih Saygı Geçişi için Boğaz suların açıldı. Yelkenliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlarken Erdoğan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saygı geçişi yapan milli sporcuları selamladı.