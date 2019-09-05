İstanbul'un en eski işkembecilerinden Apik Hayrabetyan son yolcuğuna uğurlandı
İSTANBUL'un en eskilerinden biri olan Apik işkembecisinin sahibi ve Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan (92) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hayrabetyan’nın cenazesi toprağa verilmeden önce son kez, uzun süredir kapalı bulunan Dolapdere'deki Apik İşkembe Salonu önüne getirildi.
Ermeni Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 92 yaşında hayatını kaybetti.
39 yıldır Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’nde Vakıf Başkanlığı yapan Apik Hayrabetyan Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı'nın da yöneticiliğini yapıyordu.
Apik Hayrabetyan için bugün Beyoğlu Üç Horan Kilise’sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Apik Hayrabetyan’ın eşi Hayguhi Hayrabetyan, yeğeni Silva Hayrabetyan, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan , Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve sevenleri katıldı.
"Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi"
Yaklaşık 30 yıldır Apik Hayrabetyan’ın yanında çalışan Abidin Sarar, "Ben onun yanında çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım. Apik usta anlatılmaz yaşamak lazım. Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi. Yani patron değil çalışan gibiydi. Takım elbiseyle bulaşık yıkardı. Çok kederliyiz bir devir kapandı. Bize ‘ burası hayat üniversitesidir’ derdi. Bize hayatı öğretti, yaşamayı öğretti. Bir aile nasıl bir araya gelir bize onu öğretti. Dükkânın yeniden açılmasıyla ilgili bir faaliyet var. İnşallah açılacak. İnşallah olur. Onu yaşatmak lazım. Kendisi çok titizdi. Bize ‘ kendinizin yemediği bir şeyi kimseye yedirmeyin’ derdi. Birde işkembenin bir özelliği var. Şimdikiler işkembeyi ilaçla temizliyorlar. Bizim kendi işçilerimiz vardı onlar gece gündüz çalışır işkembeyi elleriyle temizlerdi. Bizim işkembelerin lezzeti buradan geliyor” dedi.