İstanbul'un en eski işkembecilerinden Apik Hayrabetyan son yolcuğuna uğurlandı

"Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi"

Yaklaşık 30 yıldır Apik Hayrabetyan’ın yanında çalışan Abidin Sarar, "Ben onun yanında çalışmaya başladığımda 16 yaşındaydım. Apik usta anlatılmaz yaşamak lazım. Bizi çocuğu gibi kendi elleriyle beslerdi. Yani patron değil çalışan gibiydi. Takım elbiseyle bulaşık yıkardı. Çok kederliyiz bir devir kapandı. Bize ‘ burası hayat üniversitesidir’ derdi. Bize hayatı öğretti, yaşamayı öğretti. Bir aile nasıl bir araya gelir bize onu öğretti. Dükkânın yeniden açılmasıyla ilgili bir faaliyet var. İnşallah açılacak. İnşallah olur. Onu yaşatmak lazım. Kendisi çok titizdi. Bize ‘ kendinizin yemediği bir şeyi kimseye yedirmeyin’ derdi. Birde işkembenin bir özelliği var. Şimdikiler işkembeyi ilaçla temizliyorlar. Bizim kendi işçilerimiz vardı onlar gece gündüz çalışır işkembeyi elleriyle temizlerdi. Bizim işkembelerin lezzeti buradan geliyor” dedi.