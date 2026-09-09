İstanbul'un 24 ilçesi karanlığa gömülecek! İşte 9 Eylül 2026 BEDAŞ kesinti listesi...

İstanbulluların en çok merak ettiği konu ise elektrik kesintisinin hangi mahalle ve sokaklarda uygulanacağı oldu. BEDAŞ’ın yayımladığı günlük kesinti programında ilçe, mahalle, sokak ve kesinti saatlerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için ikamet ettikleri bölgeyi kontrol ederek kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini önceden öğrenmeleri gerekiyor.

İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...