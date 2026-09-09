İstanbul'un 24 ilçesi karanlığa gömülecek! İşte 9 Eylül 2026 BEDAŞ kesinti listesi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından paylaşılan güncel planlı program kapsamında, Avrupa Yakası'ndaki 24 farklı ilçede altyapı güçlendirme, bakım ve şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle geçici enerji kesintileri uygulanacak olup, bazı noktalarda kesinti süresinin 9 saati bulması öngörülmektedir.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik altyapı hizmetlerini yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım-onarım ve kapsamlı altyapı çalışmaları doğrultusunda planlı enerji kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı.
Çalışmaların gerçekleştirileceği ilçeler arasında İstanbul’un farklı noktalarında yer alan 24 ilçe bulunuyor. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ise yapılacak çalışmanın niteliğine ve bölgenin elektrik altyapısına göre değişiklik gösterecek.
BEDAŞ’ın programında bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin uzun saatler sürebileceği belirtildi. Özellikle sabah saatlerinde başlayacak planlı kesintilerin bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.
Elektrik kesintisinden etkilenecek vatandaşların, çalışmalar sırasında elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Kesinti programında değişiklik yaşanması durumunda süre ve saatlerde güncelleme yapılabileceği de unutulmamalı.
İstanbulluların en çok merak ettiği konu ise elektrik kesintisinin hangi mahalle ve sokaklarda uygulanacağı oldu. BEDAŞ’ın yayımladığı günlük kesinti programında ilçe, mahalle, sokak ve kesinti saatlerine ilişkin ayrıntılar yer alıyor.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için ikamet ettikleri bölgeyi kontrol ederek kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini önceden öğrenmeleri gerekiyor.