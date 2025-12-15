İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok
AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. 1 ilçede kesintinin 9 saate kadar sürmesi beklenirken, birçok ilçede ise 8 saat boyunca kesintiler yaşanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını resmi sitesi üzerinden duyurdu. İyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede kesintisi meydana gelecek.
ATAŞEHİR
15.12.2025 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR
BEYKOZ
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35
KADIKÖY
15.12.2025 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ
15.12.2025 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN