BIST 11.457
DOLAR 42,70
EURO 50,18
ALTIN 5.964,36

İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok

|
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok

AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. 1 ilçede kesintinin 9 saate kadar sürmesi beklenirken, birçok ilçede ise 8 saat boyunca kesintiler yaşanacak.

İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok - Resim: 1

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık tarihli elektrik kesintisi programını resmi sitesi üzerinden duyurdu. İyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede kesintisi meydana gelecek.

111
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok - Resim: 2

ATAŞEHİR
15.12.2025 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR

211
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok - Resim: 3

BEYKOZ
15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE

 15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35

311
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 saat boyunca elektrik yok - Resim: 4

KADIKÖY
15.12.2025 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ

 15.12.2025 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN

411