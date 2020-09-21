İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz üzücü haberi paylaştı! Dün gece...

Dün gece yandı: 37 yaşındaki oyuncu, daha önce bölgedeki bir çam ağacıyla çekilen karesini yayınlayarak altına şu notu düştü; "24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. 'Rant' diyen var, 'elektrik telleri' diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin."