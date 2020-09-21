İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz üzücü haberi paylaştı! Dün gece...
Bir süredir ekranların uzak olan Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaştı.
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in yayımlandığı dönem herkesin favorisi haline gelen Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz bir süre önce İstanbul'u terk etmişti.
Doğaya olan düşkünlüğüyle de bilinen oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir süredir yaşamını Ege'de sürdürüyor.
Gittiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, önceki gün Balıkkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Dün gece yandı: 37 yaşındaki oyuncu, daha önce bölgedeki bir çam ağacıyla çekilen karesini yayınlayarak altına şu notu düştü; "24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. 'Rant' diyen var, 'elektrik telleri' diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin."