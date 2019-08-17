İstanbul'u sağanak aldı! Meteoroloji uyardı seferler iptal oldu
İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.
Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.
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Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.
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D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.
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Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.
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