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İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı

İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı.

İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. 

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İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunlar yürüyüş yoluna da taşındı. İşte şaşkına çeviren o görüntü...

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İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı
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İstanbul'u lodos vurdu! Kadıköy'deki görüntü şoke etti her yeri kapladı
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