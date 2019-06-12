İstanbul'u kim kazanıyor? Seçime sayılı günler kala 3 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar
Seçime sayılı günler kala anket şirketlerinden çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, ortak canlı yayının 23 Haziran İstanbul seçiminin sonucunu etkileyeceğini belirtirken Genar Başkanı İhsan Aktaş ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, bundan sonraki sürecin kararsız seçmeni etkilemeye dönük olacağınının altını çizdi.
Abdulkadir Selvi, üç anket şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu belirterek 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde iki 'K'nın öne çıktığını söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, ortak canlı yayının belirleyici görüşünde. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Sarı, kararsız seçmenin üzerinde durdu.
Selvi, Hürriyet'te "Canlı yayın ne kadar etkili olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kamuoyu araştırma şirketleri, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın çıkacağı tartışma programından sonra yeni bir anket yapmayı planlıyorlar" ifadesini kullandı.
"Çünkü iki adayın çıkacağı programın kararsız seçmen üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, tartışma programının yüzde 3'lük bir oy oranını etkileyeceği görüşünde.
31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki farkın binde 1.5 olduğu dikkate alınırsa, yüzde 3 devasa bir oran demek. Adayların performansı kadar programı yönetecek olan İsmail Küçükkaya'ya da tarihi bir görev düşecek.