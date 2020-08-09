İstanbul'u değnekçiler işgal etti! Bakırköy ve Kadıköy'de can sıkan görüntüler

İstanbul'da İSPARK'a ait cadde ve yollardaki otoparklarda görevlilerin mesaisi bitince 'değnekçi' diye tabir edilen korsan otoparkçı/çeteler ortaya çıkıyor. Gece boyu İSPARK'ın otoparklarını kulanmak isteyenlen vatandaşlardan baskı, tehdit, göz korkutma ile zorla para tahsil ediyorlar. Para vermeyen vatandaş, aracına verilecek zarardan korkuyor ya da park etmesine izin verilmiyor.