İstanbul'u değnekçiler işgal etti! Bakırköy ve Kadıköy'de can sıkan görüntüler
KADIKÖY ve Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan değnekçiler, vatandaşlardan zorla haksız para topluyor. Vermeyen aracına gelebilecek zarardan korkuyor.
İstanbul'da İSPARK'a ait cadde ve yollardaki otoparklarda görevlilerin mesaisi bitince 'değnekçi' diye tabir edilen korsan otoparkçı/çeteler ortaya çıkıyor. Gece boyu İSPARK'ın otoparklarını kulanmak isteyenlen vatandaşlardan baskı, tehdit, göz korkutma ile zorla para tahsil ediyorlar. Para vermeyen vatandaş, aracına verilecek zarardan korkuyor ya da park etmesine izin verilmiyor.
Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "Değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.
Gelip geçen araçlara el işareti yapan değnekçiler, boş olan yerlere araçları yönlendiriyor. Boş olan yerlere aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor.
Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.