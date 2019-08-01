İstanbul'u bıraktı köye yerleşti! İşte İnstagram'ın yeni ünlüsü

İstanbul'da öğretmenlik yaparken şehir hayatının stresinden bunalıp 6 yıl önce Düzce'ye yerleşen 2 çocuk babası 30 yaşındaki Kerim Durkal, çok sevdiği kamp hayatında hem doğayla iç içe yaşıyor hem de geçimini sağlıyor. Doğanın lezzetlerini doğanın huzuru ile buluşturan Durkal, çektiği fotoğrafları “dogadaki_cheff” isimli instagram hesabından paylaşıyor.