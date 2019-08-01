İstanbul'u bıraktı köye yerleşti! İşte İnstagram'ın yeni ünlüsü
İstanbul'da yaşarken işini bırakarak 6 yıl önce Düzce'ye yerleşen Kerim Durkal, çok sevdiği kamp hayatından para kazanmaya başladı.
İstanbul'da öğretmenlik yaparken şehir hayatının stresinden bunalıp 6 yıl önce Düzce'ye yerleşen 2 çocuk babası 30 yaşındaki Kerim Durkal, çok sevdiği kamp hayatında hem doğayla iç içe yaşıyor hem de geçimini sağlıyor. Doğanın lezzetlerini doğanın huzuru ile buluşturan Durkal, çektiği fotoğrafları “dogadaki_cheff” isimli instagram hesabından paylaşıyor.
İstanbul'da öğretmenlik yaparken trafik ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için Düzce'ye yerleşen Kerim Durkal, Batı Karadeniz yaylalarında kamp organizasyonları düzenleyerek hem geçimini sağlıyor hem de hayalini kurduğu sakin hayatı yaşıyor.
Sosyal medyada "Doğadaki Cheff" olarak tanınan 30 yaşındaki Durkal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Bölümünden mezun olduktan sonra özel okullarda ve birebir dersler vererek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.
Doğal hayatı sevenlerin ilgisi karşısında bunu sektöre çevirebileceği fikrini benimseyen Durkal, 6 yıl önce ücretli öğretmenliği bırakarak kamp organizasyonları düzenlemek için Düzce'ye yerleşti.