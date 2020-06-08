İstanbul'u ayağa kaldıran Hatice Çelik cinayeti! Cesedini oğlu bekledi
İSTANBUL'da Hatice Çelik isimli kadın sokakta eşi tarafından öldürüldü. Annesinin ölümüne tanık olan oğlunun cesedin başındaki fotoğrafı yürek dağladı.
ARNAVUTKÖY'de Hatice Çelik isimli kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında eşine ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Olay anında burada olan oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Evli olan Hatice Çelik ve Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın sokağa çıktı.
Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı.
Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü.