İstanbulspor Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de hasret bugün sona eriyor. 2022-2023 sezonu İstanbulspor Trabzonspor maçı ile resmen başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor sahasında geçen sezonun Şampiyonu Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takım da sezona iyi bir başlangıç yapmak adına sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki İstanbulspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

İSTANBULSPOR 0-0 TRABZONSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

İstanbulspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

İstanbulspor: Jubic, Oğuzhan, Mehmet, Ologo, Duhan, Ferhat, Topalli, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, İbrahim

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelius

İstanbulspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor'da 4 eksik

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor’da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor’un 24 isimden oluşan İstanbulspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius"

İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde geçtiğimiz sezon Bandırmaspor’u deviren İstanbulspor, 17 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak. Transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Sarı Siyahlılar, kadrosunu büyük ölçüde korudu. Genç stoperi Emrecan Uzunhan’ı ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş ’a sattı. Teknik Direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz’ın devam ettiği İstanbulspor, 12.5 milyon Euro’luk tahmini kadro değeriyle Süper Lig’in en mutevazı takımlarından birisi.