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İstanbulspor Süper Lig'de Hatayspor karşısında

İstanbulspor Süper Lig'de Hatayspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Rui Pedro'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada İstanbulspor, penaltı kazandı. Loshaj, ceza sahası içerisinde Matondo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.

14. dakikada Laurentino'nun kullandığı penaltıda sola uzanarak topu çelen kaleci Erce Kardeşler, Mamadou'nun tamamlamak istediği topu da çıkararak gole izin vermedi.

20. dakikada Ghoulam'ın uzun taç atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

27. dakika İstanbulspor etkili geldi. Laurentino'nun pasıyla buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert vuruşunu Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Stat: Mersin

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru, Matondo, Rui Pedro, Halil Dervişoğlu, Strandberg

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ali Yaşar, Laurentino

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