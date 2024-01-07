İstanbulspor-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında galibiyet arıyor. Sarı lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde 44 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 5 puanla ligin son sırasında bulunan İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Ceyhun Sesigüzel yönetecek. Kritik mücadele 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Canlı skor

İstanbulspor: 0

Fenerbahçe: 0

GOOOLLL

6. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sarı lacivertli takım Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.

3. dakikada Edin Dzeko şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

İlk onbirler

İSTANBULSPOR: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorbjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Fenerbahçe'de eksik çok

İstanbulspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de toplamda 6 futbolcunun kadroda yer alması beklenmiyor. İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan kart cezalısı oldukları için bugün forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Miha Zajc ile Rodrigo Becao henüz tam olarak hazır hale gelmediler. Alexander Djiku (Gana) ile Bright Osayi-Samuel (Nijerya) ise Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kamplarına katıldılar.