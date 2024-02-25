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İstanbulspor - Beşiktaş / Canlı yayın

İstanbulspor - Beşiktaş / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşıyor.

İstanbulspor - Beşiktaş

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk 11'ler

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Süper Lig'de 50. Randevu

Beşiktaş ile İstanbulspor bugüne kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Beşiktaş'ta 8 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İstanbulspor 20 yıldır kazanamıyor

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kartal ligde 3 haftadır gol yemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

 

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