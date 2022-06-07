İstanbulluları korkutan görüntü! Haliç'te su kahverengiye döndü
İSTANBUL'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşturulan Haliç'te son yıllarda oluşan bu görüntü İstanbulluları yine korkutmaya başladı.
'Altın Boynuz' olarak da bilinen İstanbul Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.
Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.
Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç'in temizlenmesini istediklerini söyledi.
Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. 'Temizliyoruz' falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne başka bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.