İstanbullular maske takmaya başladı maske koronavirüsten korur mu?
Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakasının ortaya çıkması üzerine İstanbullular güne maske takarak başladı. Özellikle toplu ulaşım araçlarını kullananların vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Peki maske koronavirüsten korur mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüslü (Covid-19) hastanın tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul'da vatandaş maske takmaya başladı. İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu.
Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.
Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" dedi.