İstanbullular dikkat! Saatlerce sürecek elektrik kesintisi...
İstanbul'un birçok ilçesinde 17 Kasım tarihinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu. İşte kesinti yaşanacak o bölgeler...
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 17 Kasım tarihli planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte detaylar...
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKDEMİR, AYANOĞLU, BORAN, BURÇ, COŞKU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OTAĞ, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, BİRUNİ, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HÜNKAR, KERVANSARAY, KIRKPINAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OGÜN, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EMEKÇİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ŞİRİN sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 17/11/2025 07:00:00 - 17/11/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 17/11/2025 08:00:00 - 17/11/2025 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 17/11/2025 08:00:00 - 17/11/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, MEHTAP, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ, GÜNEŞ 1, MEHTAP sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, DEMET, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, CELAL NURİ, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, GÜNEŞLİ, KANDİLLİ 1, KIZILELMA, KOŞUCU, PINAR 1 sk bölgelerinde 17/11/2025 10:00:00 - 17/11/2025 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.