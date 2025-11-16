İstanbullular dikkat! Saatlerce sürecek elektrik kesintisi...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 17/11/2025 00:00:00 - 17/11/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKDEMİR, AYANOĞLU, BORAN, BURÇ, COŞKU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OTAĞ, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, BİRUNİ, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HÜNKAR, KERVANSARAY, KIRKPINAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OGÜN, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 17/11/2025 09:00:00 - 17/11/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.