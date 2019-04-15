İstanbullu Gelin'in yıldızı Neslihan Yeldan'ın İstanbul seçimlerine soğanlı tepkisi olay
Star TV'nin önümüzdeki ay final yapacak olan İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan'ın İstanbul'da hala sonuçlanmayan oy sayımına tepkisi gündeme oturdu.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarının İstanbul'da hala açıklanmaması ünlü oyuncu Neslihan Yeldan'ı kızdırdı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı seçim paylaşımlarıyla bir anda gündeme gelen Yeldan, "Kafalarına göre takılacaklarsa bundan sonra seçim meçim yapmayalım madem." dedi.
"İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl." diyen Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, şu tweetlerle kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi:
"Soğanlı twitimin altında başka panellerde yorum yapılıyor, bazıları da akılları sıra laf giydiriyor, acaba soğan alıp yemek yapıyormuymuşum filan. Şok’tan alışveriş yapsam da cimri derler. 16 yaşımdan beri yemek yaparım. Soğansız yemek yapılır mı, Norveç’li miyim ben?"
"Taksim meydanına çıkıp bir kazan soğanlı menemen mi yapayım? Soğan dolmasına giremiycem, maliyet büyür."