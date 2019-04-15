İstanbullu Gelin'in yıldızı Neslihan Yeldan'ın İstanbul seçimlerine soğanlı tepkisi olay

"İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl." diyen Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, şu tweetlerle kendisine tepki gösterenlere yanıt verdi: