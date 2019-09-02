İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı duyurdu hayranları dumur oldu!
Star TV ekranlarında final yapan İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, kuzeni ile birlikte görüntülendiği esnada takipçilerine beklenmedik haberi verdi.
Kavak Yelleri dizisinde adını duyuran, ardından Suskunlar, Kayıp ve Kış Güneşi adlı projelerde rol alan Aslı Enver, şu sıralar Murat Boz ile ilişkisiyle sıklıkla gündeme geliyor. Ancak iş konusunda bu yıl Aslı Enver'in adı çok duyulmayacak.
Geçtiğimiz Mayıs ayında final yapan İstanbullu Gelin dizisinin ardından yeni projesi merakla beklenen Aslı Enver, bu sezon bir projede yer almayacağını resmen duyurdu. Ünlü oyuncu, bu sezon sadece bir film ile yetinecek.
Araçları gündeme gelmişti: Öte yandan Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz gün lüks araçlarıyla görüntülenmişti. İkilinin araçlarının 5 milyon TL değerinde olması çok konuşulmuştu.
Peki Aslı Enver kimdir?: Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. 1996 yılına kadar Londra'da yaşamıştır.