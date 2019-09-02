İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver duyurdu hayranları adeta yıkıldı

Kavak Yelleri dizisinde adını duyuran, ardından Suskunlar, Kayıp ve Kış Güneşi adlı projelerde rol alan Aslı Enver, şu sıralar Murat Boz ile ilişkisiyle sıklıkla gündeme geliyor. Ancak iş konusunda bu yıl Aslı Enver'in adı çok duyulmayacak.