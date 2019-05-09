İstanbullu Gelin'in finaline son 4 hafta kala beklenmeyen transfer

Nurseli İdiz kimdir?: Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul’da Pendik’de doğmuştur. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil) ve annesi Deniz Çamlıbel’in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.