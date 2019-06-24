İstanbullu Gelin'in Fikret'i Salih Bademci imaj değiştirdi! Eşi böyle paylaştı
Star TV ekranlarında final yapan İstanbullu Gelin'in sevilen oyuncusu Salih Bademci, dizinin bitmesinin ardından imaj değiştirdi.
Yaz geldi, tatil sezonu açılınca diziler teker teker final yaptı. Final yapan dizilerden birisi de İstanbullu Gelin oldu. Kadrodaki oyuncular, uzun bir çalışma döneminin ardından tatile çıktılar. Dizide Fikret karakterini canlandıran Salih Bademci ise, imaj değiştirdi.
İmer Özgün, eşi Salih Bademci ile aşk pozunu sosyal medya hesabından "Şenlikli gün" notuyla paylaştı. Bu pozla birlikte Salih Bademci'nin saçlarını kestirdiği görülürken, ünlü oyuncu takipçilerinden tam not aldı.
Peki Salih Bademci kimdir?: Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğmuş, İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.
Üniversite sınavına reklamcı olmayı hayal ederek girdi. Ama girdiği konservatuar sınavında seçilen 10 kişiden biri olunca, “Demek ki bu iş için yaratılmışım” diyerek oyunculuğa başladı.