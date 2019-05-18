İstanbullu Gelin'de ölüm yasa boğdu Garip'in vedası izleyenleri ağlattı
Star TV ekranlarına veda etmesine son iki bölüm kala İstanbullu Gelin'de şoke eden bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin son bölümünde, Garip'in ani ölümü Boranlar'ı yıkarken cenaze sahnesi yürek burktu.
Önceki gün yayınlanan 85. bölümüyle finale sadece 2 bölüm bırakan İstanbullu Gelin dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin son bölümünde Garip karakterine hayat veren Tamer Levent'in ölümünün yanı sıra Defne Samyeli'nin diziye yeniden konuk oyuncu olarak katıldığı görüldü.
Öte yandan hayat arkadaşını yatağında ölmüş bulan Esma, yaşadığı yıkımın etkisiyle hastalığı ilerleyince hastaneye kaldırıldı. Hayata küsen Esma'yı çocukları teselli etmeye çalışsa da Esma yaşadığı şoku atlamadı.
Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin'in 86. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Hastanede yatan Esma'nın güzel günleri hatırlayarak ağladığı sahne ise izleyenlerin yüreklerini burktu.
İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar: Garip’in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma’nın Garip’in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır.