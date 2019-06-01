İstanbullu Gelin finalinde Esma'nın ölümü yıksa da 7 yıl sonra bakın ne oldu

Sabah birlikte kahvaltı yapan Boranlar, Esma’nın hiç bir şey hatırlamaması, Faruk’u babası, Süreyya’yı annesi sanması üzerine, ona travma yaratmamak adına rol yaparken, Esma her şeyden habersiz mutlu günler geçiriyordu. Herkes gittikten sonra Süreyya, Esma’nın tokasını almak için odaya çıktı. O anda esen bir rüzgar tüm perdeleri havalandırırken, Süreyya’nın içine kötü bir his doğdu. Hızla koşarak bahçeye indiğinde Esma’yı sandalyede ölmüş olarak buldu.