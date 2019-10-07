İstanbullu Gelin bitti Aslı Enver hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı
Şu sıralar Murat Boz ile yaşadığı aşk nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından yeni projesi için görüşmelere başladı.
Star TV'nin Cuma günleri yayınladığı İstanbullu Gelin dizisinde 3 sezon boyunca Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver'den çok yakında müjdeli bir haber gelebilir. Öyle ki ekranlara ara vermek istemeyen ünlü oyuncunun yeni dizi projesi için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslı Enver, Halit Ergenç ve Ozan Güven'in rol alacağı kod adı Babil dizisi için görüştüğü konuşuluyor. Dizinin henüz oyuncu seçmeleri devam ederken, 2020 yılında ekranlara gelmesi planlanıyor.
Peki Aslı Enver kimdir?
Aslı Enver (d. 10 Mayıs 1984, Londra), Türk oyuncu. Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.
Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınan Aslı Enver; ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi olarak başlamıştır.