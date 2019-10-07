İstanbullu Gelin bitti Aslı Enver hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı

Peki Aslı Enver kimdir?

Aslı Enver (d. 10 Mayıs 1984, Londra), Türk oyuncu. Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.



