İstanbullu diken üstünde Kandilli net cevabı verdi Maraş depremi İstanbul'u tetikler mi?
Türkiye Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken İstanbul’da beklenen büyük deprem için de korku sürüyor. Kahramanmaraş’taki depremin ardından deprem fırtınasının giderek ilerlemesi akıllara ‘Maraş depremi İstanbul depremini tetikledi mi?’ sorusunu da getirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat bu soruya ‘Kahramanmaraş depremleri İstanbul'daki büyük deprem riskini daha da artırmadı’ şeklinde cevap verdi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, merak edilen ‘Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikledi mi?’ sorusuna yanıt verdi.
Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da yüksek olan deprem riskinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle daha da artmadığını söyledi.
Euronews'in haberine göre, Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Kalafat, İstanbul'da yüksek olan deprem riskinin Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası artmadığını ifade etti.
Kalafat, "İstanbul'da risk artmadı çünkü tamamen farklı sistemlerden bahsediyoruz" derken, son sarsıntının Doğu Anadolu fayı olarak adlandırılan başka bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti.