İstanbullu diken üstünde Kandilli net cevabı verdi Maraş depremi İstanbul'u tetikler mi?

Euronews'in haberine göre, Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Kalafat, İstanbul'da yüksek olan deprem riskinin Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası artmadığını ifade etti.