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İstanbulkart öğrenci bileti tek geçiş kaç para 2022 zam mı geldi?

İstanbulkart öğrenci bileti tek geçiş kaç para 2022 zam mı geldi?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine zam geldi iddialarının ardından birçok vatandaş istanbul kart ücretlerini araştırmaya başladı. Metro, otobüs, tramvay, metrobüs ve vapurlarda ulaşım imkanı sunan istanbul kart güncel ücret tarifesi tablosu haberimizde. İstanbul kart öğrenci bilet ücreti 2,67 lira.

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İSTANBUL'da ulaşıma zam için UKOME ikinci kez toplandı ve ulaşıma yüzde 50 zam yapılması masadaki maddelerden biriydi. Fakat UKOME görüşmesinden yüzde 50 zam talebine red cevabı geldi. Bu gelişmenin ardından metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise istanbul kart tam öğrenci geçiş fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında İstanbul kart öğrenci bilet geçiş ücreti 2,67 lira olarak kaldı, yeni bir zam yapılmadı. 

İşte 2022 İstanbul ulaşım ücretleri son hali...

İstanbul ulaşım ücretleri ne kadar?

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylansaydı tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

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