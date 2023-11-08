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İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

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İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

Maraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye'deki sismik hareketlilik sürerken olası senaryolar İstanbul ve Ankara'da deprem göçü hareketliliği arttı. REIDIN tarafından yayımlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte insanlar daha güvenli yerlere göç etmeye başladı. İnsanların daha güvenli olduğunu düşündüğü bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı.

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İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

Gayrimenkul bilgi ve analitik şirketi REIDIN ve Enakliyat işbirliği ile hazırlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

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İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

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İstanbul'dan rekor deprem göçü! İşte en çok tercih edilen iki il

Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve PendiK

Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

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