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İstanbul'dan Çaycuma'ya cenazeye katıldı 6 kişiye virüs bulaştırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi, 6 kişiye korona virüs bulaştırdı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolüne alındı. Köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi.

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İddiaya göre olay ilçeye bağlı Ramazanoğlu köyü Bodurlar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi virüsü 6 kişiye bulaştırdı. Cenazeye katılan kişilerden 6'sı rahatsızlanınca olay sağlık ekiplerine bildirildi. Hastalanan 6 kişiden 3'ünün Bartın'da yaşadığı öğrenildi.

Bunun üzerine Zonguldak ve Bartın Valilikleri ortaklaşa tedbir çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin köye gelerek filyasyon çalışması başlatması üzerine köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavileri ve köydeki sıkı tedbirler sürüyor.

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