İstanbul'daki su zammı talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu ile iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 20 zam öngören talebi, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 28 Kasım tarihli oturumunda gündeme geldi. İSKİ bütçe kitapçığında yer alan 2020 yılı su satış tarifesinde, 0-10 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik birim fiyatının 4,80 TL'ye çıkarılması planlanıyordu.11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife 7,20 TL, 21 metreküp ve üzeri için oluşturulan yeni kademenin birim fiyatı da 12.60 TL olarak belirlenmişti.

İLK ZAM TEKLİFİ REVİZE EDİLDİ

İBB Meclis oturumunda CHP ve İYİ Parti grubu bütçe kitapçığındaki tarifede değişikliğe giderek eleştiri ve önerileri dikkate alarak yeni öneride bulundu. İstanbulluları yüzde 65'inin kullandığı ilk kademe olan 0-10 metreküpe kadar kullanımlarda 4 TL'lik birim fiyata zam yapılmaması teklif edildi.

MAYIS 2020'YE KADAR ZAM YOK

Yeni öneri AK Parti ve MHP grubu tarafından reddedildi. Böylece, 2020 yılı mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar vermiş oldu.