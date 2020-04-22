İstanbul’daki sağlık savaşçılarının koronavirüs ile mücadelesi böyle görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi, koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor