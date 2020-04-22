İstanbul’daki sağlık savaşçılarının koronavirüs ile mücadelesi böyle görüntülendi
İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına evlerine gitmeden hizmet veren sağlıkçıların 24 saati, İHA kameraları tarafından kaydedildi. Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, pandemi servislerinde görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi, koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıların arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor.
Yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar, en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları 1 aydır ailesini görmeden koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alıyor.
Çekilen görüntülerde, sağlık çalışanlarının özel tulumlar giyerek virüsle mücadelesi gözler önüne seriliyor. Bu yöntemle tek kullanımlık tulumları kullandıktan sonra hemen çıkaran sağlık çalışanlarının özverili önlemleri dikkat çekiyor.