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İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

İSTANBUL’da yoğun kar yağışı ve fırtınadan 4 gün sonra sembol yapılarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin karlarla kaplı manzarasının havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı. Karlı İstanbul Boğazı manzarası ise ortaya eşsiz kareler çıkarttı.

İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen yoğun kar yağışı ve fırtına sonrasındaki 4. günde şehrin üzerindeki beyaz örtü havadan görüntülendi.

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İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

Yoğun yağış sebebi ile kapanan deniz, kara ve havayolu trafiği kademeli olarak açıldı.

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İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

Tarihi yarımadanın en gözde mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii kubbeleri ve çevresinde bulunan karlı İstanbul Boğazı manzarası ile bütünleşerek ortaya eşsiz kareler çıkarttı. 

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İstanbul'daki kar esaretinden geriye görenleri hayran bıraktıran manzaralar kaldı

Yerli ve yabancı turistler ise İstanbul’un bu masalsı manzarasını görüntülemeyi ihmal etmedi.

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