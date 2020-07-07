İstanbul'daki en riskli ilçeler ve mahalleler! İBB'den korkutan deprem raporu

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü olarak belirlendi.