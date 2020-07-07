İstanbul'daki en riskli ilçeler ve mahalleler! İBB'den korkutan deprem raporu
İBB'nin olası İstanbul depremi için hazırladığı raporda en riskli ilçeler ve mahalleler tespit edildi. İşte 7.5 şiddetindeki bir depremde yaşanacak olası kayıp ve hasarı ortaya koyan rapor...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü olarak belirlendi.
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