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İstanbul’daki deprem öncü mü? Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama

İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi olduğu bildirilirken; Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının yaşandığı noktanın endişe verici olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Naci Görür Marmaraereğlisi açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Depremin yerinin endişe olacağını belirten Görür, “7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici” ifadelerini kullandı.

Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlar Marmara’da olan 4,3’lük depremi görüyorsunuz. Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde.  Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da sözkonusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir”

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