İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan renkli görüntüler! İmamoğlu'ndan açıklama
İSTANBUL'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, bu sene özellikle diyoruz ki, yaşasın cumhuriyet ve yaşasın demokrasi; ikisi bir arada çok güzel" ifadelerini kullandı.
Tören sonrası gazetecilere konuşan İmamoğlu, ”Nice yüzyıllarda inşallah bayramımızı hep birlikte kutlarız. Bizim en büyük milli bayramımız. Milletimizin birliği ve dirliği için çok özel bir simge." diye konuştu.
"Çok özel bir simge"
İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ev sahipliği yaptığı tebrikleri kabul törenine katıldı. Vali Yerlikaya ve Orgeneral Avsever’in üstü açık askeri araca binip, Vatan Caddesi’ni dolduran vatandaşları selamlaması ile başlayan kutlamalar sonrası gazetecilere konuşan İmamoğlu, şöyle konuştu:
Bizim en büyük milli bayramımız, bir araya gelişimiz, kol kola oluşumuz. Milletimizin birliği ve dirliği için çok özel bir simge.
İstanbul’da bayramımızı doya doya kutluyoruz. Biz bu sene özellikle diyoruz ki, ‘Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi.’ İkisi bir arada çok güzel.