İstanbul'daki bazı hastanelerin hali korkutuyor depreme hazır mıyız?

Deprem uzmanları İstanbul için 7.5 şiddetinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Resmi rakamlar böylesi bir depremde 45 ile 50 bin arasında binanın yıkılacağını öngörüyor. Bu da 16 milyon İstanbullunun risk altında olduğunu gösteriyor. Milyonları etkileyecek deprem sonrası ilk başvurulacak ve sığınılacak yerlerin başında hastaneler geliyor. Peki hastaneler depreme dayanıklı mı? İşte bu sorunun cevabı pek de iç açıcı değil.