İstanbul'daki bazı hastanelerin hali korkutuyor depreme hazır mıyız?
5.8'lik Silivri depreminde ağır hasar gören Çapa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği binası yıkılmıştı. Ancak İstanbul'daki bazı hastanelerin durumu da pek iç açıcı değil.
İSTANBUL'da büyük deprem beklenirken, hastanelerden gelen haberler iç karartıyor. Deprem bekleyen İstanbul'da hastanelerin hali içler acısı. Duvarları çatlak, kolonları kırık. Hayati öneme sahip en önemli sağlık makineleri bodrum katlarında tutuluyor. 26 Eylül Silivri merkezli 5.8'lik depremde İstanbul Üniversitesi Çapa kampüsündeki Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası ağır hasar almış ve boşaltılarak yıkılmıştı. Birçok hastanenin durumunun Çapa Diş Hekimliği ile aynı olduğu iddia edildi.
Deprem uzmanları İstanbul için 7.5 şiddetinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Resmi rakamlar böylesi bir depremde 45 ile 50 bin arasında binanın yıkılacağını öngörüyor. Bu da 16 milyon İstanbullunun risk altında olduğunu gösteriyor. Milyonları etkileyecek deprem sonrası ilk başvurulacak ve sığınılacak yerlerin başında hastaneler geliyor. Peki hastaneler depreme dayanıklı mı? İşte bu sorunun cevabı pek de iç açıcı değil.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, "Büyük depremden sonra 21 seneyi boşa geçirmiş durumdayız. O kadar yılda bu binalar deprem güvenlikli hale getirilebilirdi. Ama yapılamadı. ‘Zaman daralıyor, önlem alın' diye haykırıyoruz. Hatırlanacağı üzere 26 Eylül Silivri merkezli depremden sonra Çapa'daki bazı fakülte binaları boşaltıldı. Bunlar son 5.8'lik depremde hasar almış ve boşaltılmış değiller. 1999'dan bu yana aynı şekildeler.” dedi. İşte bazı hastanelerden iç karartan görüntüler.
Çapa Çocuk Acil girişi
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil girişi zemin katta.