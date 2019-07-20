İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var
Demirören Haber Ajansı
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde sürüklenerek duran otobüsteki 5 kişi yolcu yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı.
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Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcular yaralandı.
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Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı.
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Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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