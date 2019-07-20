İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde sürüklenerek duran otobüsteki 5 kişi yolcu yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var - Sayfa 1


Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var - Sayfa 2

Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcular yaralandı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var - Sayfa 3

Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı.

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İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere girdi! Yaralılar var - Sayfa 4

Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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